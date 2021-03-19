Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер наградил Крестом за заслуги руководителей биотехнологической компании BioNTech из Майнца, которые стали разработчиками вакцины против коронавируса.

Награду от президента получили супруги Угур Шахин и Озлем Тюречи. По его словам, разработчики вакцины – "выдающиеся ученые и смелые предприниматели".

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Ваше революционное открытие спасает человеческие жизни, защищает людей от банкротства, оно обеспечивает выживание общества, экономики и культуры,

– заявил Штайнмайер.

При этом он добавил, что при вакцинации были допущены ошибки, которые нужно было бы исправить.

"Но мы действительно тратим много сил, которые нужны нам в другом месте. Теперь помогает только одно – вакцинировать больше и быстрее, всеми средствами, которые у нас есть", – добавил он.

Напомним, 9 ноября 2020 года BioNTech и его американский партнер Pfize объявили о 90% эффективности созданного ими препарата. В конце 2020 года вакцину зарегистрировали в США, в Великобритании и ЕС.

Украина также до конца мая получит вакцину Pfizer по механизму инициативы COVAX.