Герои года

В издании отметили, что эти ученые не самостоятельно разрабатывали вакцины, над ними работало научное сообщество со всего мира. Все они используя различные платформы и технологии.

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Однако именно эти 4 ученые смогли достичь прорыва исключительной важности, представив инновационную и высокоэффективную базу вакцины, основу которой составляет мРНК.

Герои года по версии Time:

Киззмекию Корбетт;

Барни Грэм;

Каталин Карико;

Дрю Вайсман.



Разработчики мРНК-вакцин / Фото: Time

Как действуют мРНК вакцины

После введения вакцины мРНК поглощается клетками организма, но не проникает в ядро, в котором содержится ДНК человека. Вакцина также включает в себя набор инструкций. Они направлены на создание шиповидных белков, которые похожи на белки на поверхности коронавируса.

Когда на поверхности клеток появляются эти шиповидные белки, организм распознает их как посторонние и вырабатывает иммунную реакцию – создает антитела. Матричная РНК несет лишь временную информацию, после создания шиповидных белков организм ее разрушает. Она не соединяется с генетическим кодом и не попадает в ДНК.

Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала

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