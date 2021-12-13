Разработчики вакцины против коронавируса стали "Героями года" по версии Time
Источник:Time
Журнал Time назвал четырех ученых, работавших над разработкой мРНК вакцин против коронавируса, "Героями года". В журнале заявили, что ученые достигли прорыва чрезвычайной важности.
Герои года
В издании отметили, что эти ученые не самостоятельно разрабатывали вакцины, над ними работало научное сообщество со всего мира. Все они используя различные платформы и технологии.
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Однако именно эти 4 ученые смогли достичь прорыва исключительной важности, представив инновационную и высокоэффективную базу вакцины, основу которой составляет мРНК.
Герои года по версии Time:
- Киззмекию Корбетт;
- Барни Грэм;
- Каталин Карико;
- Дрю Вайсман.
Разработчики мРНК-вакцин / Фото: Time
Как действуют мРНК вакцины
После введения вакцины мРНК поглощается клетками организма, но не проникает в ядро, в котором содержится ДНК человека. Вакцина также включает в себя набор инструкций. Они направлены на создание шиповидных белков, которые похожи на белки на поверхности коронавируса.
Когда на поверхности клеток появляются эти шиповидные белки, организм распознает их как посторонние и вырабатывает иммунную реакцию – создает антитела. Матричная РНК несет лишь временную информацию, после создания шиповидных белков организм ее разрушает. Она не соединяется с генетическим кодом и не попадает в ДНК.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала
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