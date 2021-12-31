мРНК технологию разрабатывали более 30 лет
Хотя много кто узнал о технологии мРНК только из-за пандемии COVID-19 – по этому принципу разработаны вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna – история создания этих вакцин началась более 30 лет назад благодаря экспериментам врача и ученого Джона Вольфа из Висконсинского университета, пишет Scientific American.
Внимание Эффективные способы, которые помогут держать иммунитет в тонусе
В случае с COVID-19 мРНК-вакцины несут в себе инструкции для клеток для продуцирования аналогов спаечных белков SARS-CoV-2, чтобы иммунная система их распознала как посторонние и запустила иммунный ответ – выработку антител.
Между тем мРНК может быть сконструирована не только для создания антигенов для вакцин, но также для кодирования антител, цитокинов и других белков, связанных с иммунной системой. Универсальность мРНК создает огромное пространство в развитии технологии против разнообразных болезней.
Теперь у нас есть набор инструментов и модулей для создания мРНК с функциями, которые нам будут нужны для конкретной цели,
– отметил представитель компании BioNTech.
Процесс создания мРНК начинается с компьютера, чтобы воспроизвести желаемую последовательность. Затем реакция транскрипции in vitro используется для создания матрицы ДНК, которая может синтезировать желаемую мРНК.
Вакцины против других болезней уже в процессе разработки
Пока ученые из разных исследовательских центров уже работают над более чем тридцатью вакцинами на основе мРНК против ВИЧ, гриппа, рака, гепатита, лихорадки Денге, герпеса, туберкулеза, малярии и других.
Часть уже проходит клинические испытания. И хотя для каждой болезни еще нет платформы, преимущество мРНК заключается в том, что ученые могут быстро проверить новые гипотезы.