мРНК технологию разрабатывали более 30 лет

Хотя много кто узнал о технологии мРНК только из-за пандемии COVID-19 – по этому принципу разработаны вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna – история создания этих вакцин началась более 30 лет назад благодаря экспериментам врача и ученого Джона Вольфа из Висконсинского университета, пишет Scientific American.

Внимание Эффективные способы, которые помогут держать иммунитет в тонусе

В случае с COVID-19 мРНК-вакцины несут в себе инструкции для клеток для продуцирования аналогов спаечных белков SARS-CoV-2, чтобы иммунная система их распознала как посторонние и запустила иммунный ответ – выработку антител.

Между тем мРНК может быть сконструирована не только для создания антигенов для вакцин, но также для кодирования антител, цитокинов и других белков, связанных с иммунной системой. Универсальность мРНК создает огромное пространство в развитии технологии против разнообразных болезней.

Теперь у нас есть набор инструментов и модулей для создания мРНК с функциями, которые нам будут нужны для конкретной цели,

– отметил представитель компании BioNTech.

Процесс создания мРНК начинается с компьютера, чтобы воспроизвести желаемую последовательность. Затем реакция транскрипции in vitro используется для создания матрицы ДНК, которая может синтезировать желаемую мРНК.

Внимание! Следовательно, для создания вакцин не нужны культуры клеток или животного материала, а процесс производства, в основном, остается неизменным, независимо от последовательности мРНК.

Вакцины против других болезней уже в процессе разработки

Пока ученые из разных исследовательских центров уже работают над более чем тридцатью вакцинами на основе мРНК против ВИЧ, гриппа, рака, гепатита, лихорадки Денге, герпеса, туберкулеза, малярии и других.

Часть уже проходит клинические испытания. И хотя для каждой болезни еще нет платформы, преимущество мРНК заключается в том, что ученые могут быстро проверить новые гипотезы.