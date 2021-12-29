Предыдущие исследования были обнадеживающими

Руководитель Института биологии клеток Национальной академии наук, академик Андрей Сибирный рассказал, что вакцину уже тестировали на мышах, но чтобы проводить дальнейшие исследования на крупных животных ученым необходимо 300 – 500 миллион евро.

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По словам академика, вакцина прошла успешное испытание на первом этапе: у подопытных мышей сформировались антитела к вирусу в ответ на вакцину.

Но дальше надо было проверять, защищает ли вакцина от смерти на трансгенных мышах в Польше (в Украине нет соответствующих лабораторий).

Не удалось, потому что Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет,

– возмутился Сибирный.

По словам ученого, никто не готов это делать, в частности в Минздраве тоже отказались это финансировать.

Почему исчез интерес

По мнению Андрея Сибирного, интерес президента и премьера по разработке собственной вакцины исчез, потому что на рынке сейчас достаточно вакцин.

Перспективы успешной разработки отечественной COVID-вакцины ученый оценивает скептически.

Думаю, дальше оно никак не будет продвигаться,

– говорит он.

Справка! Вакцину разработали ученые Института биологии клеток Национальной академии наук во Львове. В сентябре 2020 года они на это получили грант около 10 миллионов гривен. Ученые планировали провести эксперименты на генно-модифицированных мышах в Кракове.

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