Разрыв мениска: симптомы, диагностика и лечение

Разрыв мениска – это повреждение в колене хряща, который называется мениском. Их два: внутренний и внешний. Мениски амортизируют и поддерживают суставы.

Разрыв происходит из-за чрезмерной нагрузки на колено, когда оно слишком часто или слишком резко поворачивается. Глубокий присест или подъем тяжестей тоже может привести к разрыву мениска.

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В зону риска входят люди, которые занимаются контактным спортом или спортом, в котором нужно резко останавливаться и поворачивать, например футболом, баскетболом или теннисом.

С возрастом риск разрыва мениска растет, поскольку хрящ изнашивается и становится менее прочным. Лишний вес тоже увеличивает возможность повреждения хряща.

Симптомы разрыва мениска

припухлость в колене

щелчок в колене во время травмы;

боль, особенно при повороте колена;

невозможность полностью выпрямить колено;

снижение подвижности колена;

подгибание колена.

Не всегда травма как-то проявляется, человек может жить и не знать, что у него разрыв мениска.

Диагностика разрыва мениска

Хирург или травматолог может поставить диагноз после простого осмотра и опроса: он выяснит, когда и как произошла травма. Врач покрутит колено, может попросить пациента походить или поприседать.

Также врач может провести артроскопию – процедуру, когда через маленький надрез в колене под кожу вставляют камеру. Так врач может точно понять причину боли в колене и определить серьезность травмы.

Еще врач может назначить следующие обследования:

Рентген: хотя мениск не видно на рентгене, это поможет отбросить другие возможные травмы;

МРТ: показывает детальное изображение тканей колена.

Лечение разрыва мениска

Лечение зависит от серьезности травмы, иногда с ней можно справиться дома. Для этого нужно:

отдыхать: меньше ходить, не заниматься спортом;

прикладывать лед, замороженные овощи или мясо на 15 минут каждые несколько часов, это поможет снять боль

пить болеутоляющее – обычные обезболивающие, которые продаются без рецепта.

Если обычное лечение не помогает, иногда назначают операцию. Во время нее хирург может или нанести шов, который помогает мениску не разрываться дальше, или удалить поврежденную часть мениска. Ее удаляют, если швы не помогли или травма изначально слишком серьезная и мениск никак не может зажить.

Также если предыдущие методы не работают, могут сделать пересадку мениска. На место поврежденного устанавливают или донорский мениск, или искусственный имплант.