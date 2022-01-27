Разрыв отношений может серьезно навредить здоровью мужчин

Новое исследование подтверждает, что, когда мужчины теряют отношения, у них повышается риск психических заболеваний, включая тревогу, депрессию и самоубийство.

Новое исследование психического здоровья мужчин

Большинство мужчин ощущали появление или ухудшение симптомов психического заболевания во время тяжелых отношений или после разрыва отношений. Развод в четыре раза увеличивает риск самоубийства мужчин, тяжелые отношения, а также разлука способствуют проблемам с психическим здоровьем.

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Команда исследователей опросила 47 мужчин об их опыте разрыва интимных партнерских отношений. Оказалось, что столкнувшись с конфликтом в своих отношениях, мужчины, как правило, уменьшали проблемы, вызывая еще большее разрушение отношений.

Маскулинность портит отношения

По словам ученых, стереотипная маскулинность играет определенную роль в том, как мужчины реагируют на разрыв отношений. Например, неуверенность мужчин в том, как сформулировать и решать проблемы в контексте отношений, привела к тому, что многие из них изолировались, а не обращались за помощью.

Исследование также показало, что мужчины, которые страдали после расставания, злоупотребляли некоторыми веществами, включая алкоголь, чтобы справиться с гневом, сожалением, унынием, стыдом и виной. Это приводило к уменьшению доступа к детям, финансовым проблемам и потере социальных связей.

Положительное влияние разрыва отношений

Положительным влиянием было то, что после разрыва отношений некоторые мужчины привлекали разнообразные ресурсы для удовлетворения потребностей в психическом здоровье.

Усилия по поиску помощи среди этих мужчин были разнообразными и включали физические упражнения, чтение и уход за собой, в то время как другие мужчины использовали существующие социальные связи или расширяли свои усилия, чтобы связаться с группами поддержки или посещать терапию.

Ранее ученые выяснили, что психологическая травма может изменить функционирование генов связывающих с ментальными расстройствами у женщин и их детей.