Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова попросили прокомментировать ситуацию с вакцинацией против COVID-19 в Украине.

В частности, насколько эффективной была работа власти в целом и Министерства здравоохранения в частности в закупке вакцин.

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Что сказал Разумков об индийской вакцине, которую привез Степанов

Глава Верховной Рады отметил: "Еще несколько месяцев назад мы говорили, и я также, что вакцина не должна вызывать сомнений". О вакцине же, которую привез министр здравоохранения Максим Степанов сейчас трудно что-то сказать.

Об этой вакцине мне лично что-то сказать трудно. Я о ней услышал буквально несколько дней назад, и объективно комментировать ее эффективность не могу,

– признал Дмитрий Разумков.

Он убежден, что для государства и власти главное – это здоровье людей, а значит – важно, чтобы вакцина была эффективной и признанной в мире:

"Чтобы она не вызвала отторжения у граждан (имею в виду прежде всего ментальное восприятие)".

Когда власть анонсировала вакцинацию, речь шла о вакцинах от Pfizer, AstraZeneca и других известных. "Эта же вакцина для информационного пространства Украины относительно новая", – отметил спикер Рады. Поэтому по ней хотелось бы услышать профессиональное мнение – не только украинского Минздрава, но и международных партнеров.

Мы же говорили ранее о том, что вакцина должна быть сертифицирована, ее должны использовать в европейских государствах, а еще и – желательно – производить,

– убежден Разумков.

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Не на 100%: как Разумков оценил действия властей в подготовке вакцинации

Спикер считает, что "парламент выполнил свои задачи" на законодательном уровне:

"Мы обеспечили возможность привести в Украину вакцины и начать их использовать. Параллельно в бюджетном процессе предусмотрели деньги на вакцины".

Однако Разумков не может сказать, что "доволен на 100%":

"Есть недоработки, ошибки, есть еще какие-то моменты, которые требуют исправлений, что-то надо еще внедрять, но, думаю, на четверку мы свою работу выполнили".

Другим ветвям власти Дмитрий Разумков оценок давать не захотел, ссылаясь на то, что это было бы некорректно.

Обратите внимание: 24 февраля в Украине сделали первые прививки против коронавируса. Применили при этом именно вакцину CoviShield.



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