Но оказалось, что незрячие познают цвет так же, как и все. Об этом свидетельствует эксперимент группы нейробиологов и психологов из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе и Йельского университета (США).

К теме Минимальная доза нового препарата частично восстановила зрение людям с врожденной слепотой

Как проводилось исследование

Зрячих и незрячих людей расспрашивали о цвете различных случайных объектов (фрукты, растения, драгоценные камни, доллары, ручка, стоп-знак). А также о том почему эти предметы имеют такой цвет и о вероятности того, могут ли быть 2 подобные объекты одинакового цвета.

Результаты удивили исследователей

Незрячие участники исследования не всегда соглашались с другими в фактах (к примеру, что огурец является зеленым). Но их рассуждения о том, почему эти овощи такого цвета и могут ли два огурца быть одного цвета, оказались аналогичными.

Результаты не менялись в зависимости от объекта. Обе группы людей продемонстрировали одинаковую глубину понимания и объяснения того, почему предметам присущ определенный цвет и какую функцию он несет.

Один из показательных примеров – окрас белых медведей. Зрячие респонденты заявили, что эти животные – белые, чтобы сливаться со снегом.

Зато значительная часть незрячих опрошенных заявили, что медведи имеют темный мех, чтобы поглощать тепло и меньше чувствовать холод. То есть логически доказывали свою точку зрения.

Затем ученые попросили добровольцев спрогнозировать цвет воображаемых объектов. К примеру, зеленый драгоценный камень размером с руку или гаджет треугольной формы размером с большой палец. В результате обе группы испытуемых делали идентичные выводы.

Поэтому их знания о цвете транслировались на новые примеры и не зависели от запоминания.

Вероятно, это происходит при случайном обучении с помощью языка и чтения, но когда именно? Незрячие и зрячие дети усваивают такую информацию одинаково? Есть ли различия в развитии, если ребенок делает это в более раннем возрасте, прежде чем начнет разговаривать? А незрячие дети понимают цвета только после того, как научились говорить?,

– заметили ученые.

В дальнейшем специалисты планируют выяснить, как мозг управляет пониманием цвета и когда незрячие или зрячие дети приобретают знания о нем.