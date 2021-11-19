В исследовании приняли участие родители 671 ребенка в возрасте от 0 до 47 месяцев, которые проживают в Великобритании, США, Австралии и Канаде. Команда исследователей составила специальный опрос раннего развития юмора по 20 вопросам, на которые отвечали родители.

К теме Почему бабушки любят внуков больше, чем собственных детей: объяснение нейробиологов

Не все дети взрослеют одинаково

Выяснилось, что самый младший возраст, в котором дети могли понимать юмор, составляет 1 месяц. Но 50% малышей смогли достичь таких показателей лишь к двум месяцам, а остальные – к 11 месяцам.

Подросшие дети тоже приняли участие в исследовании. В результате ученым удалось выделить у них 21 тип юмора. Их использование зависело от возраста.

Как отличался детский юмор по мере взросления: