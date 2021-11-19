Как развивается детский юмор по мере взросления
Источник:Behavior Research Methods
Оказалось, что некоторые одномесячные дети способны понимать определенные виды юмора. Об этом узнали ученые из университетов Бристольского, Шеффилда (Великобритания) и Северного Вермонта (США).
В исследовании приняли участие родители 671 ребенка в возрасте от 0 до 47 месяцев, которые проживают в Великобритании, США, Австралии и Канаде. Команда исследователей составила специальный опрос раннего развития юмора по 20 вопросам, на которые отвечали родители.
К теме Почему бабушки любят внуков больше, чем собственных детей: объяснение нейробиологов
Не все дети взрослеют одинаково
Выяснилось, что самый младший возраст, в котором дети могли понимать юмор, составляет 1 месяц. Но 50% малышей смогли достичь таких показателей лишь к двум месяцам, а остальные – к 11 месяцам.
Подросшие дети тоже приняли участие в исследовании. В результате ученым удалось выделить у них 21 тип юмора. Их использование зависело от возраста.
Как отличался детский юмор по мере взросления:
- Малыши до одного года по достоинству ценили физические, визуальные и слуховые формы юмора, к примеру: игры в прятки и разоблачения, щекотка, забавное выражение лица, смешные звуки и прочие шалости.
- Годовалые дети были способны оценить уже несколько видов юмора, которые имели в виду и получения реакции от других людей: то есть дразнилки, снятия одежды, запугивания, табуированные темы (например, связанные с туалетом), подражательное поведение.
- Юмор двухлеток был еще сложнее и предполагал речевое развитие: например, игру с понятиями и бессмысленные слова. Исследователи заметили, что дети в этом возрасте уже были способны на подлость, поскольку ценили высмеивание других и агрессивный юмор (например, подталкивание).
- А вот трехлетние малыши уже предпочитали юмора с социальными правилами: допустим, говорить непристойные слова, чтобы вызвать смех. Они проявляли некоторые способности к пониманию каламбуров.