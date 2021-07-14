Развлекательные заведения для взрослых могут уменьшить сексуальные преступления в мире, – ученые

В обществе часто существует противоречивое отношение к развлекательным заведениям для взрослых. Впрочем, в Oxford University Press выяснили, что они могут значительно уменьшить половые преступления.

Люди часто считают, что стриптиз-клубы, экскорт-услуги или кинотеатры для взрослых заставляют смотреть на женщину или мужчину как на предмет, а не личность. Хотя исследователи предполагают, что подобные заведения влияют совсем по-другому.

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Наблюдения ученых

Ученые проанализировали информацию о преступлениях на примере Нью-Йорка. Они попытались совместить точное расположение сексуальных преступлений с открытием развлекательных заведений для взрослых поблизости в Нью-Йорке.

Ученые получили данные в период с 1 января 2004 года по 29 июня 2012 года.

Исследователи обнаружили, что открытие таких заведений уменьшает количество половых преступлений, совершенных поблизости. Так, если поблизости есть, например, стриптиз-клуб, то там на 13% уменьшилось количество преступлений полового характера уже через неделю после открытия.

Также в районах вблизи уменьшились нападения на женщин.

Сексуальные преступления, включая сексуальное насилие, являются основной проблемой здравоохранения,

– заявили авторы статьи Мария Микаэла Святси и Риккардо Сиаччи.

Какой вывод сделали ученые

По их словам, помимо большой психологической и физической нагрузки, такие преступления приводят к проблемам здравоохранения, включая:

непреднамеренную беременность;

искусственные аборты;

инфекции, передающиеся половым путем.

"Однако мало что известно о том, как предотвратить сексуальные преступления, включая сексуальное насилие и изнасилование. Удивительно, но мы обнаружили, что в течение исследуемого времени развлекательные заведения для взрослых уменьшают половые преступления и не влияют на другие виды преступлений", – отметили исследователи.

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Какое влияние на другие нарушения

Однако открытие заведений для взрослых не влияет на другие виды преступлений. Это свидетельствует о том, что результаты сексуальных преступлений не обусловлены усиленным присутствием полиции на улицах.

Это также исключает гипотезу о том, что эти предприятия могут привлекать другие типы.