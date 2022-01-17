Развод больше вредит здоровью мужчин, чем женщин

Разрыв отношений – тяжелый жизненный опыт, оказалось, что он влияет не только на эмоциональное состояние, но и может серьезно подорвать здоровье мужчин.

Новое исследование одиночества

В своей работе ученые сосредоточились на оценке влияния развода или одинокой жизни на уровень воспалительных маркеров. Они проанализировали образцы крови 4835 участников Копенгагенского биобанка, мужчин и женщин 48 – 62 лет, а также данные о семейном статусе добровольцев, полученные из Национального регистра браков и разводов.

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В образцах крови измеряли маркеры воспаления интерлейкин 6 (ИЛ-6) и высокочувствительный С-реактивный белок (СРБ). Полученные данные были скорректированы с учетом различных факторов, включая возраст, индекс массы тела, социальное положение и уровень образования, хронические заболевания и лекарства, которые принимают.

Одиночество негативно влияет на здоровье мужчин

В результате ученые обнаружили прямую связь между одиночеством не менее 7 лет в течение 26 лет взрослой жизни у мужчин с повышенными маркерами воспаления.

В частности, у тех, кто пережил два или более разрыва партнерских отношений участников, уровень ИЛ-6 и СРБ в среднем выше на 17% в сравнении с контрольной группой мужчин, которые никогда не расставались или прожили в одиночестве не больше года. Примечательно, что на женщин наличие или отсутствие партнера такого влияния не имеет – среди одиноких (в том числе разведенных) и замужних уровни маркеров воспаления оказались сопоставимыми.

Ранее финские ученые выяснили, что одинокие и социально изолированные мужчины подвержены повышенному риску развития онкозаболеваний – примерно на 10%. Эта связь сохранялась, независимо от социального положения, образа жизни, болезней сердца. Смертность от рака была выше у людей, которые в начале исследования не были женаты, были вдовцами или разведенными.