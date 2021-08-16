Реакции на вакцинацию против коронавируса: что является нормой и когда обратиться к врачу

Известно, что прививка против коронавируса может вызвать побочные реакции. Медики объяснили, какие симптомы являются нормальными, а после каких нужно обратиться к семейному врачу.

Врач-иммунолог Федор Лапий напомнил, что побочные реакции на вакцину являются вполне нормальными. И не нужно паниковать.

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Нормальные побочные реакции на вакцину:

покраснение, боль, отек в месте инъекции;

лихорадка или озноб;

головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе;

тошнота;

утомляемость;

сонливость или бессонница;

головокружение.

Когда нужно обратиться к врачу

Все вышеперечисленные реакции проходят через несколько дней. Но если симптомы не прошли или же самочувствие ухудшается, тогда нужно как можно быстрее обратиться к семейному врачу.

Единственным настоящим противопоказанием к прививке против COVID-19 является серьезная аллергическая реакция на первую дозу вакцины, в частности, анафилактический шок. Он может возникнуть только в течение 15–30 минут после инъекции. Именно поэтому врачи просят вакцинированных оставаться в кабинете прививок под их наблюдением этот отрезок времени. Если у вас была аллергическая реакция на предыдущие вакцины, обязательно скажите об этом врачу. ​

Признаки анафилактического шока:

затрудненное дыхание,

отек лица или горла,

учащенное сердцебиение,

сыпь по всему телу,

головокружение или слабость.