Реакции на вакцинацию против коронавируса: что является нормой и когда обратиться к врачу
Источник:Минздрав
Известно, что прививка против коронавируса может вызвать побочные реакции. Медики объяснили, какие симптомы являются нормальными, а после каких нужно обратиться к семейному врачу.
Врач-иммунолог Федор Лапий напомнил, что побочные реакции на вакцину являются вполне нормальными. И не нужно паниковать.
К теме В ЕС изучают новые побочные реакции вакцин Pfizer и Moderna: как они проявляются
Нормальные побочные реакции на вакцину:
- покраснение, боль, отек в месте инъекции;
- лихорадка или озноб;
- головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе;
- тошнота;
- утомляемость;
- сонливость или бессонница;
- головокружение.
Когда нужно обратиться к врачу
Все вышеперечисленные реакции проходят через несколько дней. Но если симптомы не прошли или же самочувствие ухудшается, тогда нужно как можно быстрее обратиться к семейному врачу.
Единственным настоящим противопоказанием к прививке против COVID-19 является серьезная аллергическая реакция на первую дозу вакцины, в частности, анафилактический шок. Он может возникнуть только в течение 15–30 минут после инъекции. Именно поэтому врачи просят вакцинированных оставаться в кабинете прививок под их наблюдением этот отрезок времени. Если у вас была аллергическая реакция на предыдущие вакцины, обязательно скажите об этом врачу.
Признаки анафилактического шока:
- затрудненное дыхание,
- отек лица или горла,
- учащенное сердцебиение,
- сыпь по всему телу,
- головокружение или слабость.