Реакция на перевод часов зависит от ДНК

Каждую весну перевод часов на летнее время лишает людей часа сна. Ученые из США обнаружили, что адаптация каждого человека к новым условиям очень индивидуальна.

Адаптация человека к переводу часов весной и осенью зависит от его ДНК. Но ученые заметили, что даже при быстрой перестройке организма перевод часов не несет никакой пользы.

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Целесообразность перевода часов на летнее время обсуждается еще с позапрошлого века, но первая и единственная причина этих действий – экономическая выгода, которая снижает уровень потребления электроэнергии.

На первый взгляд, перевод времени на час не кажется чем-то серьезным. Но известно, что сбой циркадных ритмов в организме человека отрицательно сказывается на его самочувствии.

Ученые из университета Мичигана обнаружили, что адаптация организма к летнему времени зависит от ДНК человека.

Как проводилось исследование

Ученые проанализировали геном более чем 800 молодых врачей, которых затем разделили на группы сов и жаворонков. Известно, что совы любят позже ложиться и вставать, а жаворонки – наоборот. Переход на летнее время показал значительную разницу между ними в продолжительности адаптации.

Кто хуже переносил перевод часов:

Жаворонки адаптировались к переводу часов за несколько дней,

Зато совы мучились больше недели, чтобы прийти в ритм и вернуться к обычному режиму сна.

Эти результаты указывают на еще одну вескую причину для отмены перехода на летнее время. Из предыдущих исследований известно, что летнее время влияет на частоту сердечных приступов, ДТП и других событий,

– заявила автор работы Маргит Бурмейстер.

Ученые убеждены, что их работа наглядно демонстрирует степень различий между людьми даже в ответ на такие незначительные, на первый взгляд, факторы. Детальное изучение этих механизмов позволит лучше понять сильные и слабые стороны организма человека.