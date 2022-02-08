В частности, в ведомстве отметили, что головная боль, слабость, повышение температуры – это нормальная реакция на прививку.
Внимание Сколько в Украине провели прививок против COVID-19 и какими препаратами
Как отличить инфицирование коронавирусом от реакции на вакцинацию
Стоит помнить, что симптомы COVID-19 длятся гораздо дольше, чем реакция на вакцину. А лучшим способом определить, действительно ли у вас COVID-19, является тестирование.
Симптомы длятся несколько дней
- При COVID-19: да.
- После прививки: да, это возможно.
Симптомы могут длиться несколько недель или месяцев
- При COVID-19: да.
- После прививки: нет.
Утомление
- При COVID-19: да.
- После прививки: да.
Повышение температуры
- При COVID-19: да.
- После прививки: да.
Головная боль
- При COVID-19: да.
- После прививки: да.
Кашель
- При COVID-19: да.
- После прививки: нет.
Одышка
- При COVID-19: да.
- После прививки: нет.
Боль в горле
- При COVID-19: да.
- После прививки: да.
Потеря/искажение вкуса и/или запаха
- При COVID-19: да.
- После прививки: нет.
Трудности с концентрацией внимания
- При COVID-19: да.
- После прививки: нет.
Усиление симптомов после физической или умственной активности
- При COVID-19: да.
- После прививки: нет.
Как отличить реакцию на вакцину от коронавируса / инфографика Минздрава
Коронавирусная болезнь также может сопровождаться осложнениями:
- пневмонией;
- проблемами с почками и/или сердцем;
- воспаление нервной системы;
- обострением хронических болезней.
Реакция на прививку к таким последствиям не приводит.
В Минздраве напомнили, что защититься от тяжелого течения болезни и смерти помогает только вакцинация.
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