В частности, в ведомстве отметили, что головная боль, слабость, повышение температуры – это нормальная реакция на прививку.

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Как отличить инфицирование коронавирусом от реакции на вакцинацию

Стоит помнить, что симптомы COVID-19 длятся гораздо дольше, чем реакция на вакцину. А лучшим способом определить, действительно ли у вас COVID-19, является тестирование.

Симптомы длятся несколько дней

При COVID-19: да.

После прививки: да, это возможно.

Симптомы могут длиться несколько недель или месяцев

При COVID-19: да.

После прививки: нет.

Утомление

При COVID-19: да.

После прививки: да.

Повышение температуры

При COVID-19: да.

После прививки: да.

Головная боль

При COVID-19: да.

После прививки: да.

Кашель

При COVID-19: да.

После прививки: нет.

Одышка

При COVID-19: да.

После прививки: нет.

Боль в горле

При COVID-19: да.

После прививки: да.

Потеря/искажение вкуса и/или запаха

При COVID-19: да.

После прививки: нет.

Трудности с концентрацией внимания

При COVID-19: да.

После прививки: нет.

Усиление симптомов после физической или умственной активности

При COVID-19: да.

После прививки: нет.



Как отличить реакцию на вакцину от коронавируса / инфографика Минздрава

Коронавирусная болезнь также может сопровождаться осложнениями:

пневмонией;

проблемами с почками и/или сердцем;

воспаление нервной системы;

обострением хронических болезней.

Реакция на прививку к таким последствиям не приводит.

В Минздраве напомнили, что защититься от тяжелого течения болезни и смерти помогает только вакцинация.

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