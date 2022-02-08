В частности, в ведомстве отметили, что головная боль, слабость, повышение температуры – это нормальная реакция на прививку.

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Как отличить инфицирование коронавирусом от реакции на вакцинацию

Стоит помнить, что симптомы COVID-19 длятся гораздо дольше, чем реакция на вакцину. А лучшим способом определить, действительно ли у вас COVID-19, является тестирование.

Симптомы длятся несколько дней

  • При COVID-19: да.
  • После прививки: да, это возможно.

Симптомы могут длиться несколько недель или месяцев

  • При COVID-19: да.
  • После прививки: нет.

Утомление

  • При COVID-19: да.
  • После прививки: да.

Повышение температуры

  • При COVID-19: да.
  • После прививки: да.

Головная боль

  • При COVID-19: да.
  • После прививки: да.

Кашель

  • При COVID-19: да.
  • После прививки: нет.

Одышка

  • При COVID-19: да.
  • После прививки: нет.

Боль в горле

  • При COVID-19: да.
  • После прививки: да.

Потеря/искажение вкуса и/или запаха

  • При COVID-19: да.
  • После прививки: нет.

Трудности с концентрацией внимания

  • При COVID-19: да.
  • После прививки: нет.

Усиление симптомов после физической или умственной активности

  • При COVID-19: да.
  • После прививки: нет.


Как отличить реакцию на вакцину от коронавируса / инфографика Минздрава

Коронавирусная болезнь также может сопровождаться осложнениями:

  • пневмонией;
  • проблемами с почками и/или сердцем;
  • воспаление нервной системы;
  • обострением хронических болезней.

Реакция на прививку к таким последствиям не приводит.

В Минздраве напомнили, что защититься от тяжелого течения болезни и смерти помогает только вакцинация.

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