Реально ли достичь коллективного иммунитета к COVID-19

Массовая компания по вакцинации населения против COVID-19, карантинные меры, как ношение масок и регулярное тестирование на коронавирус, помогут реализовать трудный переход от пандемии к эндемии.

В начале пандемии COVID-19 ученые прогнозировали, что многие регионы мира могут никогда не достичь коллективного иммунитета к коронавирусу. Изменилась ли ситуация сейчас?

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Увы, эксперты отметили, что проблема остается актуальной и сегодня. Коллективный иммунитет против COVID-19 малореален. И это при том, что вакцины стали доступными во многих странах и часть людей получили иммунитет с помощью вакцинации, ревакцинации или после того, как переболели.

В чем проблема

Порог коллективного иммунитета восприняли как универсальную цель, которую нужно реализовать, чтобы остановить пандемию. Однако "порог" изменчивое понятие: он зависит от того, насколько активно вирус передается, и от поведенческих и иммунологических особенностей населения.

Так, если вирус высокотрансмиссивный (то есть способен быстрее инфицировать людей), в таком случае большей части населения понадобится иммунитет, чтобы остановить его распространение.

И наоборот, если вирус медленнее передается или население не очень "мобильное" (то есть меньше путешествует между странами), тем меньше людей должны получить иммунитет, чтобы замедлить распространение болезни.

В каждом случае порог коллективного иммунитета будет разным!

Мутации коронавируса повлияли на "порог" коллективного иммунитета

Оригинальный штамм вируса Sars-CoV-2 до того времени, как не мутировал, имел порог коллективного иммунитета, который оценивали в 60–75%.

Но новые и более трансмиссивные варианты, такие как Дельта и Омикрон, вероятно, имеют порог коллективного иммунитета более 80–90%.

Влияние карантинных мероприятий

Эксперты отметили, что на самом деле против Омикрона имеющаяся иммунная защита гораздо ниже, хотя защита от тяжелого течения заболевания все еще считается высокой. Но даже если 90% населения будет вакцинировано, вряд ли распространение Омикрона удастся остановить.

Ношение масок, удаленная работа и социальная дистанция, могут замедлить распространение вируса.

Но поскольку карантинные меры будут то усиливаться, то ослабляться в различных популяциях, передача вируса снова ускорится, повышая порог коллективного иммунитета.

В прошлом году ученые надеялись, что мир приближался к порогу коллективного иммунитета благодаря вакцинации и получению антител после перенесенной болезни. Но через год после старта вакцинальной кампании против COVID-19 в мире все еще фиксируют масштабные вспышки заболеваемости, в частности в странах, где иммунитет населения и показатели вакцинации на достаточно высоком уровне.

Новые волны коронавируса спровоцировали мутированные варианты вируса Дельта и Омикрон, ведь эти штаммы являются заразными, как следствие, они быстрее распространяются. Кроме того, штаммы обладают способностью частично избегать иммунитета, что сделало большую часть людей вновь уязвимыми к вирусу.

Такие тенденции указывают на то, что люди могут и не достичь порога коллективного иммунитета, несмотря на вакцинацию.

Переход от пандемии к эндемии

Ученая Дженни Лавин и ее коллеги спрогнозировали: как и другие коронавирусы, вызывающие обычную простуду у людей, COVID-19 в конечном итоге перейдет в легкую инфекцию, которая продолжит циркулировать среди населения, но без тяжелого течения болезни, поскольку люди будут подвергаться воздействию вируса в раннем возрасте и получать иммунитет. То есть, коронавирус станет эндемичным.

Как только это произойдет, иммунитет, блокирует инфекцию, быстро уменьшится, поэтому вирус все еще будет легко распространяться, но защита от тяжелого течения заболевания длиться дольше, что приведет к переходу вируса к младшим возрастным группам.

Как быстро произойдет "переход"

Случаев тяжелого течения заболевания, которые в первую очередь поражают взрослых без иммунитета, вероятно, станет меньше.

Впрочем, мир еще не на этом этапе. Ученые отметили, что карантинные меры для замедления распространения вируса все еще нужны, чтобы избежать всплеска госпитализаций и смертей.

Вакцинация и периодическое усиление карантинных ограничений тоже важны.

Почему важно продолжать вакцинацию

Неконтролируемое распространение COVID-19 в невакцинированных регионах все еще может вызвать появление новых вариантов вируса, которые продолжат вызывать тяжелое течение заболевания.

Несмотря на то, что Омикрон в основном вызывает относительно более легкое течение болезни, чем предыдущие штаммы вируса, значительное распространение инфекции все еще может перегрузить больницы и медицинские системы.

Как подготовиться к эндемии

К эндемическому COVID-19 стоит начать подготовку уже сейчас, в частности, улучшить доступ к вакцинам, маскам и тестам.

Искать новые эффективные методы лечения, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни и обеспечить социальную поддержку для людей, которые борются с долгосрочными последствиями COVID-19.

Также важно укрепить инфраструктуру здравоохранения, чтобы предотвратить будущие пандемии, установить правила для более безопасной рабочей среды.

COVID-19 не исчезнет, но с ним можно справиться с помощью умеренной политики и коллективных действий.