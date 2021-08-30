Реанимации Брюсселя переполнены больными, которые невакцинированы против COVID-19

Отделения интенсивной терапии в больницах Брюсселя заполнены больными COVID-19, большинство из них не вакцинированы.

Больницы переполнены

Поэтому уже с понедельника пациентов из клиник Брюсселя могут переводить в больницы Фландрии или Валлонии по мере роста нагрузки на столичные отделения интенсивной терапии.

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Сейчас почти 40% пациентов с коронавирусом, которые попали в реанимацию, приходятся на больницы Брюсселя,

– говорится в публикации.

Большинство смертей можно избежать

По словам главного врача брюссельской больницы Сент-Жан Кеннесо Кони, среди тех, кто попадает в отделение интенсивной терапии, нет ни одного человека, который бы получал прививку против коронавируса, поэтому, по ее словам, многих смертей можно было бы избежать.

Мы знаем о том, что количество смертей резко возросло с началом пандемии COVID-19, особенно среди относительно молодых людей. В прошлую субботу мы видели, как от вируса погибла 35-летняя женщина, мать двоих детей. Она не была вакцинирована, и симптомы инфекции у нее проявились только через несколько дней. Это трагедия, которую можно было предотвратить,

– отметила врач.

В столице Бельгии самые низкие показатели вакцинации

По официальным данным, столица Бельгии все еще прилагает усилия, чтобы охватить не менее 65% жителей, в то время, как в других регионах показатели вакцинации значительно выше.

Например, население Фландрии – вакцинировано на 87%, в Валлонии – более 77% людей получили прививки.

Результатом такой ситуации стала перегрузка столичных больниц пациентами с COVID-19.

Около 80 больниц в других регионах Бельгии не имеют ни одного пациента с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии.

: с начала пандемии в Бельгии заразились коронавирусом 1 177 909 человек, от осложнений болезни умерли более 25 тысяч пациентов.