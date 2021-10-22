В реанимации пациенты с COVID-сертификатами: справки они купили

В Киеве в одну из больниц госпитализировали сразу 7 пациентов с коронавирусом, у которых были тяжелые симптомы заболевания, и в то же время они имели сертификаты о вакцинации. Как оказалось, документы о прививках — поддельные.

Вакцинированные пациенты защищены от тяжелых последствий COVID-19

Депутат Киевсовета Леонид Емец рассказал, что заведующий медучреждения, куда госпитализировали пациентов сначала был удивлен, ведь симптомы указывали на тяжелое течение болезни, которого не должно быть после вакцинации.

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Пациенты купили сертификаты о вакцинации

Поэтому врач решил провести с каждым отдельную беседу и выяснил, что госпитализированные имели купленные сертификаты.

Предупредил, что есть два протокола лечения. Один для вакцинированных и другой для невакцинированных, соответственно. И если их напутать, результаты будут очень печальные,

– сообщил Емец со слов врача.

Именно так все 7 вакцинированных пациентов должны были признать, что подделали документы о COVID-вакцинации.

Последствия фальсификации COVID-документов

О подобных случаях также рассказал министр Здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что каждый поддельный тест и сертификат – уносит жизни украинцев.

К слову, по данным МВД, в Украине возбудили уже 800 уголовных производств по выявлению фейковых COVID-сертификатов.

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Наказание для тех, кто выдавал поддельный документ – штраф 17 тысяч гривен или 5 лет тюрьмы.Зато тех, кто использует такие "документы", будут наказывать штрафом в размере 850 гривен или заключением на 2 года.

По состоянию на 22 октября в Украине рекордная суточная заболеваемость коронавирусом – заразились 23,7 тысячи человек. Наибольшим также является количество смертей среди ковид-пациентов – 614. В больницы госпитализированы более 5 тысяч человек с выраженными симптомами коронавируса.

В Министерстве здравоохранения отметили, что заболеваемость удваивается каждые 2 – 3 недели. По словам министра, в медицинских учреждениях в 5 – 6 раз больше потребляют кислород, чем потребляли раньше.

Обезопасить себя от тяжелого течения коронавируса, его последствий и смерти можно благодаря вакцинации. Кроме того, Виктор Ляшко считает, что коронавирус может не исчезнуть никогда, но с ним можно научиться жить, в частности защитить себя путем иммунизации.