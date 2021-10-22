Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко 22 октября. Он подчеркнул, что каждый поддельный тест и сертификат вакцинации уносит жизни украинцев.

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Украинцы с кислородными масками признаются в поддельных документах

"Если вы выбираете умирать, терять близких, покупая поддельные документы, – это ваше право", – отметил министр.

Как показывает опыт, с кислородной маской в ​​реанимации пациенты признаются, что не были вакцинированы, и называют имена тех, кто продал им поддельную справку,

– резюмировал глава украинского Минздрава.

По его словам, полиция уже открыла 732 уголовных дела за подделку справок о тестировании на COVID-19. 281 дело направлено в суд, а 349 лицам сообщили о подозрении.

Обратите внимание! Наказание для тех, кто выдавал поддельный документ – штраф 17 тысяч гривен или 5 лет тюрьмы. Зато тех, кто использует такие "документы", будут наказывать штрафом в размере 850 гривен или заключением на 2 года.

Поддельные сертификаты вакцинации: что известно

В Министерстве внутренних дел заявили, что украинцы платят деньги мошенникам и недобросовестным медикам, чтобы избежать иммунизации.

Пограничники обнаружили у бывшего депутата Надежды Савченко и ее сестры Веры фальшивые сертификаты вакцинации.

Заметим, что люди, которые прошли полный курс вакцинации и получили соответствующие документы, имеют определенные привилегии во время карантина.



Привилегии для вакцинированных украинцев/ Инфографика 24 канала