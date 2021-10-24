В реанимациях Одессы "продают" места пациентам за сотни долларов: фотодоказательство

Ситуация в реанимациях Одессы, где принимают больных коронавирусом, уже длительное время критическая. Для больных не хватает кислорода, а для пациентов с не COVID-19 – мест. Местные медиа сообщают, что тяжелым больным инфекцией предлагают заплатить значительную сумму за место в реанимации.

Об этом сообщили в ряде местных СМИ, эту же информацию подтверждают и волонтеры. В то же время название больницы не сообщают по этическим причинам.

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"Схема работает так: врачи дают завышенную статистику и "придерживают" несколько коек в отделении для особо платежеспособных больных", – говорится в сообщении.

Также говорят, что бывают случаи, когда родственники предлагают неплохие деньги за госпитализацию, но медики отказывают. Когда мест физически нет, отключать от кислорода больного, конечно, никто не будет.

При этом пациентов из Одессы возят в областные больницы: в Черноморск, Беляевку, Раздельную, Овидиополь. Однако и там последние несколько дней мест еле хватает.

"Вчера Беляевка принимала. А в основном никто уже не принимает. Вот их катают туда-сюда. И с сатурацией и критических не берут", – рассказал собеседник издания.

"Для бабушки не нашлось места"

Эту информацию подтвердила и волонтер, глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова на своей странице в фейсбуке. Она написала, что волонтеры не смогли найти места в стационаре для 86-летней бабушки с низкой сатурацией.

В то же время другого тяжелого пациента поместили в больницу за 100 долларов. По ее словам, за место в реанимации ей также предлагали заплатить 1 тысячу долларов. "Знаю, что люди платили и больше", – добавила Ножевникова.

Если у вас нет 100 долларов вы обречены попасть в стационар в принципе,

– сказала она.

"Вчера (говорится о 20 октября – 24 канал) за место в реанимации предлагали мне 1 тысячу долларов. На мой вопрос "вы предлагаете отключить кого то, и положить вашего родственника? Вы понимаете, что реанимационных мест нет и там уже в отделениях очередь из тех, кто лежит в терапиях и ждет", девушка горько расплакалась и сказала, что хочет спасти маму", – написала волонтер.



Скриншот переписки / Фото из фейсбука Ножевниковой

Коллапс в одесских больницах

Недавно Екатерина Ножевникова в эфире 24 канала рассказала, что сейчас в Одессе больницы переполнены COVID-пациентами, из-за чего ухудшается качество лечения всех других.

Из-за наполненности больниц пациентами с COVID-19 22 октября, открыли еще 2 отделения на 80 и 100 коек, но их заняли больные уже к вечеру. Почти все тяжелые больные – невакцинированные.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Источник: МОЗ

За прошедшие сутки, 23 октября, в Украине инфицировались коронавирусом 20 791 человек. В больницы госпитализировали 5 924 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 386 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2211), Львовской (1509), Харьковской (1508), Одесской (1403) и Донецкой (1380) областях.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 2 769 405 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 24 октября выздоровели 2 375 776 человек. Однако не удалось побороть недуг 63 872 жителям страны.

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В Одессе за место в реанимации предлагают уже до 3 тысяч долларов. Все это связано с ростом заболеваемости, сообщает наш источник.

Схема работает так: врачи дают завышенную статистику и придерживают несколько коек в отделении для особо платежеспособных больных. Бывают случаи, когда родственники предлагают неплохие деньги за госпитализацию, но медики отказывают. Если мест физически нет, отключать от кислорода больного, конечно, никто не будет. При этом пациентов из Одессы возят в областные больницы. В Черноморск, Беляевку, Раздельную, Овидиополь. Но и там последние несколько дней с койками туго.

"Вчера Беляевка принимала. А в основном никто уже не принимает. Вот их катают туда-сюда. И с сатурацией и критических не берут", – добавляет наш собеседник.