Министр здравоохранения отметил, что для литовских врачей это не только возможность помочь, это также способ пересмотреть собственную систему оказания медицинской помощи.

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Виктор Ляшко “Это позволит быть готовыми к возможной агрессии или другим чрезвычайным ситуациям и получить тот опыт, который сейчас своим неутомимым трудом получают украинские медицинские работники”.

Также он рассказал о визите в Украину Министра здравоохранения Литвы Арунаса Дулкиса. Он стал первым министром здравоохранения Европейской страны, решившим лично передать свою поддержку.

"Литва как никто другой осознает угрозу и разрушающее влияние имперских амбиций России. Но вместе с тем, Литва своим примером показала, как можно стремительно войти в сообщество европейских стран и сегодня готова стать проводником Украины по медицинским вопросам в евроинтеграционном процессе", – сказал Ляшко.