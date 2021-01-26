В Днепре врачам удалось спасти роженицу с тяжелой пневмонией, вызванной COVID-19. Легкие пациентки были почти полностью поражены.

Источник: ТСН

Что известно о спасении роженицы

Из Павлограда до Днепра 39-летнюю беременную доставили в крайне тяжелом состоянии. Жизни женщины и ребенка были под угрозой, врачи решили срочно делать кесарево сечение.

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Неделю младенец находился в реанимации, коронавируса у ребенка не обнаружили.

Пока мама боролась за жизнь, за ребенком ухаживал отец. Сейчас женщина выздоровела, говорит, счастлива, что выжила.

На самом деле научиться дышать – это очень тяжело. Поэтому, пожалуйста, очень прошу – надевайте маски!,

– призвала роженица.

Справка: По состоянию на 26 января в Украине заразились коронавирусом 1 миллион 197 тысяч 107 человек, из них выздоровели – 965 835 больных, умерли от осложнений болезни – 22 057 пациентов. Больше о том, как изменилась эпидемиологическая ситуация за сутки читайте здесь.

Что известно о беременности и коронавирусе

Риски инфицироваться коронавирусом у беременных такие же, как и у всех остальных. Поэтому важно соблюдать карантинные ограничения и минимизировать риски инфицирования.

Дети рожденные от больных COVID-19 женщин могут не заразиться от матери.

Матерям с коронавирусом не рекомендуют отказываться от грудного вскармливания. Коронавирус не передается через грудное молоко.

В Болгарии родился ребенок с антителами к коронавирусной инфекции. Мама малыша болела COVID-19.

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