"Ребенок задыхался в утробе": в Днепре спасли роженицу с тяжелой пневмонией COVID-19
В Днепре врачам удалось спасти роженицу с тяжелой пневмонией, вызванной COVID-19. Легкие пациентки были почти полностью поражены.
Источник: ТСН
Что известно о спасении роженицы
Из Павлограда до Днепра 39-летнюю беременную доставили в крайне тяжелом состоянии. Жизни женщины и ребенка были под угрозой, врачи решили срочно делать кесарево сечение.
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Неделю младенец находился в реанимации, коронавируса у ребенка не обнаружили.
Пока мама боролась за жизнь, за ребенком ухаживал отец. Сейчас женщина выздоровела, говорит, счастлива, что выжила.
На самом деле научиться дышать – это очень тяжело. Поэтому, пожалуйста, очень прошу – надевайте маски!,
– призвала роженица.
Что известно о беременности и коронавирусе
- Риски инфицироваться коронавирусом у беременных такие же, как и у всех остальных. Поэтому важно соблюдать карантинные ограничения и минимизировать риски инфицирования.
- Дети рожденные от больных COVID-19 женщин могут не заразиться от матери.
- Матерям с коронавирусом не рекомендуют отказываться от грудного вскармливания. Коронавирус не передается через грудное молоко.
- В Болгарии родился ребенок с антителами к коронавирусной инфекции. Мама малыша болела COVID-19.
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