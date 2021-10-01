Редактирование генов помогло людям вернуть зрение

Американские ученые впервые использовали технологию редактирования генов CRISPR для лечения проблем со зрением. Она показала обнадеживающие результаты.

В исследовании участвовали шесть человек с амаврозом Лебера (наследственное заболевание сетчатки. Из-за дефекта гена светочувствительные клетки умирают и не восстанавливаются). Они могли видеть только тусклые, размытые изображения.

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Результаты терапии

Терапия существенно улучшила зрение двух добровольцев. Теперь они могут безопасно передвигаться и видеть препятствия и быстрее находить маленькие предметы.

Один из волонтеров впервые за много лет смог увидеть цвета. Он рассказал, что был шокирован, увидев розовый оттенок закатного неба. Также мужчина теперь способен увидеть еду в своей тарелке.

Вторая пациентка может видеть дверные проемы, ориентироваться в коридорах (раньше не могла даже с тростью), различать предметы и видеть их в довольно ярких красках.

Недавно я уронила вилку на пол. Я наклонилась, чтобы поднять ее и просто увидела, где она. Это очень круто,

– рассказала женщина.

Также впервые за долгие годы волонтер смогла увидеть свой любимый цвет – зеленый. В честь этого события она покрасила в него волосы.

Как происходило редактирование генов

Во время этого экспериментального лечения ученые впервые вводили инструмент редактирования генов непосредственно в организм человека – делали инъекции в глаз. Обычно исследователи получают клетки, изменяют их в лаборатории и вводят обратно в тело пациента. Но такой метод невозможен в случае работы с сетчаткой.

Офтальмологи довольны первыми результатами терапии и планируют продолжать исследования с участием большего количества добровольцев.

Недавно в Японии начали продавать сорт томатов, который создали с помощью технологии редактирования генома. Это первый продукт такого типа, выпущенный на японский рынок.