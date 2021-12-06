Редкие случаи миокардита после COVID-вакцинации: каковы шансы на выздоровление

Миокардит – редкое, но серьезное заболевание, которое вызывает воспаление сердечной мышцы. Чаще всего он возникает вследствие инфекции или воспаления, вызванного вирусом.

Согласно новому исследованию, у большинства молодых людей в возрасте до 21 года, у которых развилась подозрение на миокардит после COVID-вакцинации, были легкие симптомы. И они быстро миновали.

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В июне этого года Консультативный комитет Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) из практики иммунизации сообщил о вероятной связи между вакцинацией мРНК COVID-19 и миокардитом, особенно у людей в возрасте до 39 лет. Но исследователи отмечают, что это очень редкие случаи.

В подавляющем большинстве данные продолжают указывать на то, что преимущества вакцинации COVID-19 на 91% эффективны в предотвращении осложнений тяжелой инфекции COVID-19, включая госпитализацию и смерть. Это значительно превышает очень редкие риски побочных эффектов, включая миокардит,

– заметил доктор медицинских наук и президент Американской кардиологической ассоциации Дональд. М. Ллойд-Джонс.

У кого самые высокие риски миокардита после вакцинации

Самые высокие показатели миокардита после вакцинации COVID-19 были зарегистрированы среди подростков и молодых взрослых мужчин. Предыдущие исследования показывают, что этот редкий побочный эффект связан с некоторыми другими вакцинами, в первую очередь с вакциной против оспы.

Хотя текущие данные о симптомах, тяжести заболевания и краткосрочных результатах ограничены, ученые решили изучить большую группу предполагаемых случаев этого сердечного заболевания.

Используя данные из 26 педиатрических медицинских центров в Соединенных Штатах и Канаде, исследователи изучили медицинские карты пациентов до 21 года с миокардитом в течение одного месяца после вакцинации против COVID-19. Случаи предполагаемого вакцино-ассоциированного миокардита были классифицированы как "вероятные" или "подтвержденные" с использованием определений CDC.

Результаты исследования

В выборку вошли 139 подростков и молодых людей в возрасте от 12 до 20 лет. Исследователи определили, что:

Большинство пациентов были белыми (66,2%), 9 из 10 (90,6%) были мужчинами, а средний возраст составил 15,8 лет.

Почти в каждом случае (97,8%) наблюдалась мРНК-вакцина,

В 91,4% случаев миокардит наблюдался после второй дозы вакцины.

Начало симптомов происходило в среднем через 2 дня после введения вакцины.

Боль в груди была наиболее частым симптомом (99,3%); лихорадка и одышка наблюдались у 30,9% и 27,3% пациентов соответственно.

Примерно каждый 5 пациент (18,7%) был госпитализирован в реанимацию, но ни одного летального случая не было. Большинство пациентов находились в больнице 2 – 3 дня.

У 77,3% пациентов, получивших МРТ сердца, были обнаружены признаки воспаления или повреждения сердечной мышцы.

Около 18,7% имели по крайней мере незначительное снижение функции левого желудочка (сжатие сердца) при обращении, но функция сердца вернулась к норме у всех, кто вернулся для дальнейшего наблюдения.

Эти данные свидетельствуют о том, что большинство случаев подозрений на связаны с вакциной против COVID-19. Миокардит у тех, кто младше 21 года, протекает в легкой форме и быстро лечится,

– сказал первый автор исследования, Доннган т. Чионг.

В дальнейшем ученые планируют изучить долгосрочные риски миокардита. В настоящее время исследователи рекомендуют медицинским работникам учитывать миокардит у людей с болью в груди после вакцинации против COVID-19, особенно у мальчиков и молодых мужчин в первую неделю после второй вакцинации. Имеющиеся данные свидетельствуют, что при соответствующем лечении пациенты восстанавливаются быстро.

Учитывая то, что случаи миокардита после вакцинации случаются очень редко, эти результаты подтверждают позицию Американской кардиологической ассоциации о том, что вакцины от COVID-19 безопасны, высокоэффективны и имеют важное значение для спасения жизней.