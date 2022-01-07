Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) сообщило, что человек заразился в результате очень тесного и регулярного контакта с большим количеством инфицированных птиц, которых он держал в доме и вокруг него в течение длительного времени.
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В ведомстве подчеркнули, что это редкий случай – передача птичьего гриппа от животного к человеку происходит крайне редко.
Риск вспышки среди людей остается "очень низким". Но в Британии предупредили граждан не касаться больных или мертвых птиц.
Что известно о случае птичьего гриппа у человека
Инцидент произошел на юго-западе Англии. Инфицированный человек чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции.
Все контакты человека, в частности тех, кто посещал помещение – отслежены. И нет никаких доказательств дальнейшего распространения инфекции кому-либо,
– заявили в UKHSA.
Вспышка птичьего гриппа в стране
- Из-за вспышки птичьего гриппа в 2021 году Великобритания уничтожила около полмиллиона птиц. Министр окружающей среды Джордж Юстис назвал это крупнейшей в истории вспышкой птичьего гриппа в стране.
- В декабре правительство ввело новые правила, требующие от людей, которые ухаживают за животными, следить за мерами биобезопасности, чтобы попытаться остановить распространение вируса.
- Однако официальные лица выразили обеспокоенность тем, что дикие птицы, которые мигрируют из континентальной Европы в зимние месяцы, могут быть переносчиками болезни.