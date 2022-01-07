Редкий случай: в Великобритании человек заразился птичьим гриппом

Великобритания борется с самой большой вспышкой птичьего гриппа среди птиц. На днях представители органов здравоохранения страны заявили, что обнаружили редкий случай птичьего гриппа у человека

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) сообщило, что человек заразился в результате очень тесного и регулярного контакта с большим количеством инфицированных птиц, которых он держал в доме и вокруг него в течение длительного времени.

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В ведомстве подчеркнули, что это редкий случай – передача птичьего гриппа от животного к человеку происходит крайне редко.

Риск вспышки среди людей остается "очень низким". Но в Британии предупредили граждан не касаться больных или мертвых птиц.

Что известно о случае птичьего гриппа у человека

Инцидент произошел на юго-западе Англии. Инфицированный человек чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции.

Все контакты человека, в частности тех, кто посещал помещение – отслежены. И нет никаких доказательств дальнейшего распространения инфекции кому-либо,

– заявили в UKHSA.

Вспышка птичьего гриппа в стране