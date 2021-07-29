Большинство людей идут за Pfizer: в регионах массово вакцинируют украинцев

Украинцы продолжают массово вакцинироваться от коронавируса. В центрах вакцинации отметили, большинство людей выбирают Pfizer, поэтому часто отказываются от других вакцин.

Между тем в ВОЗ разрешили "смешивать" вакцины. Поэтому в Украине вскоре могут начать делать второй укол другим препаратом. Сейчас в Министерстве здравоохранения разрабатывают приказ и инструкции.

Обратите внимание Более 1,8 миллиона человек полностью вакцинированы в Украине

Врач-иммунолог Андрей Волянский пояснил, что соответствующие исследования были проведены в Евросоюзе еще весной 2021 года. Результаты показали, что варианты с заменой одной вакцины на другую во время второй дозы – безопасны и эффективны.

"Все эти различные схемы замены, в принципе, являются допустимыми. Они не влекут за собой каких-то значительных последствий для вакцинированного", – отметил он.

Тернополь

В Тернополе есть 2 центра вакцинации. Живых очередей нет, поскольку запись происходит через электронную систему, и люди приходят в определенное время. После того как для общественности стали доступны вакцины Pfizer и Moderna – количество желающих сделать прививку увеличилось.

Тернополянка Инна уже второй раз пришла в центр вакцинации, чтобы получить еще одну дозу Pfizer. Она подчеркнула, что решила прививаться, чтобы уберечь себя и детей.

Впервые, когда вакцинировалась, то была легкая боль в месте укола. Возможно, где-то в течение дня. На следующий день я уже забыла о том, что я вакцинирована,

– вспомнила женщина.

Медики рассказали, что пытаются распределить препараты так, чтобы каждому человеку достались 2 дозы того же производителя. Сейчас в регионе необходимые 2 укола получили чуть более 40 тысяч человек.

Харьков

В Харькове работают 5 центров вакцинации. 78-летний Михаил Прокопьевич с женой прививались впервые. По словам супругов, им безразлично, каким препаратом. Главное – чтобы была защита.

"Дело в том, что у меня были серьезные операции. Мне нельзя болеть, поэтому я решил прививаться. Переживаний не было. Я настроился – и все нормально", – отметил харьковчанин.

Финишировали с прививкой на Харьковщине только 106 тысяч человек. Как и по всей стране, показатель не является высоким. Врач-иммунолог Андрей Волянский считает, что этого недостаточно, чтобы в Украине появился полноценный коллективный иммунитет. Поэтому 3 волна пандемии у нас возможна раньше, чем в мире – уже в августе.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала