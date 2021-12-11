Какая заболеваемость в ЮАР

Количество новых случаев заражений коронавирусом в ЮАР за последние сутки составляет 19 018, это меньше, чем фиксировали накануне (более 22 тысяч).

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Гаутенг – регион, откуда распространился штамм Омикрон, продолжает оставаться эпицентром распространения инфекции. Однако, темпы прироста количества больных снизились.

За минувшие сутки в этой провинции ЮАР, на территории которой находятся столица Претория и мегаполис Йоханнесбург, обнаружили 9 250 инфицированных коронавирусом по сравнению с 11 791 накануне.

В больницы ЮАР с диагнозом COVID-19 были госпитализировали 507 человек. В течение суток умерли 20 пациентов с COVID-19.

За минувшие сутки было сделано 83 515 ПЦР-тестов, доля положительных результатов достигла 22,8%.

Главное о штамме Омикрон

Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе привито лишь 35% населения, а только на континенте — 6,6%.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

Предварительные данные указывают, что Омикрон в 4,2 раза больше передается на ранней стадии, чем Дельта.

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