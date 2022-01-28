Почти ежедневно лекарства отгружают в разные регионы. Их распределяют в областные департаменты здравоохранения и каждый департамент "на месте" распределяет лекарства между конкретными медучреждениями.
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Какие препараты получили в областях на прошлой неделе
Только за прошлую неделю в регионы отправили лекарств с общей стоимостью на 159 миллионов гривен. Среди них:
- По направлению "Аутизм": Атомоксетин – 226,9 тысячи капсул (по 10 мг и 25 мг).
- По направлению "Детская онкология": Карбоплатин – 1,4 тысячи флаконов, Пегаспаргаза – 183 флаконы.
- По направлению "Первичный (врожденный) иммунодефицит": Иммуноглобулин человека нормальный для внутривенного введения – 1092 флакона.
- По направлению "Туберкулез ЛС": Деламанид – 152,9 тысячи таблеток, Клофазимин – 1,5 миллиона капсул.
В ближайшее время эти лекарственные средства будут доступны в больницах.
Как проверить наличие препаратов в больницах
Проверить информацию о наличии тех или иных лекарств в ближайшей к вам больнице можно на официальных сайтах региональных департаментов и управлений, на информационных стендах в учреждениях здравоохранения, а также на онлайн-платформе "єЛіки".