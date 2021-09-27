Минздрав обновил показатели эпидемиологической ситуации в регионах Украины по состоянию на 27 сентября. В частности, в 5 регионах превышен уровень динамики госпитализаций с коронавирусом.
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Не соответствуют показателям оранжевой зоны:
- Днепропетровская область - 50,2%;
- Донецкая область - 80,1%;
- Кировоградская область - 60,5%;
- Тернопольская область - 102,2%;
- Черкасская область - 78,0%.
В Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской, Черкасской областях превышение зафиксировано три дня подряд.
Показатели в регионах в соответствии с индикаторами определения уровня эпидемиологической опасности / Инфографика Минздрава
Что предусматривает оранжевая зона
В оранжевой зоне действуют ограничения желтой, но дополнительные ограничения могут вводить местные власти. Правительство запретило в желтой зоне оффлайн обучение в старших классах, если в школе недостаточно вакцинированных работников. Также есть ограничения на работу пунктов питания, кинотеатров, спортзалов и фитнес-центров. Однако, они не распространяются на заведения, где 80% привитых работников.
Что известно об адаптивном карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Актуальная статистика COVID-19 в Украине
- С начала пандемии официально зарегистрировали 2 395 404 случая коронавирусного заболевания.
- Жертвами коронавируса стали 55 720 жителей страны.
- Пик заболеваемости коронавирусом в Украине в Минздраве прогнозируют на ноябрь. Однако, если количество больных будет продолжать расти, то эпидситуация может значительно ухудшиться уже в октябре.
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