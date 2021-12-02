По состоянию на 2 декабря в красной зоне эпидопасности находятся столица и 18 областей.

Внимание 13,5 тысяч больных, 525 смертей от COVID-19 – зафиксировали за сутки в Украине

5 областей потеряли признаки красной зоны

В Луганской, Львовской, Одесской, Ровненской и Херсонской областях три дня подряд не фиксируют превышенных показателей заболеваемости, в частности выявленных новых случаев, уровня госпитализаций и заполненности коек с кислородом.

А Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Хмельницкая и Черкасская – начали терять признаки "красной" зоны – там по несколько дней подряд снижаются показатели коэффициента выявленных новых случаев или уровня госпитализаций.

Желтой зоне соответствуют всего 4 области

Между тем желтой зоне соответствуют показатели Кировоградской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областей.

Еще две области – Закарпатская и Полтавская – соответствуют оранжевой зоне.

Самый высокий уровень заболеваемости в Полтавской (770 на 100 тысяч населения), Николаевской (691) и Волынской (673) областях.

В то же время по состоянию на 2 декабря ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом, предназначенных для больных COVID-19.



Показатели Минздрава по заболеваемости коронавирусом / Инфографика Минздрава