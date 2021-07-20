Об этом сообщили в поддержке сервиса. Связано с началом пятого этапа вакцинации украинцев.
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Это означает, что теперь вакцинироваться могут все желающие – независимо от возраста и других факторов.
Итак, запись через "Дию" больше не нужна,
– указали в поддержке сервиса.
Запись на вакцинацию в "Дие"
В течение всего времени в приложении "Дие" успели записались на вакцинацию 698 тысяч украинцев, а более 40% уже вакцинировались.
Сейчас же страница, где раньше можно было стать в онлайн-очередь – недоступна.
Записаться в "Дие" на вакцинацию уже нельзя / Скриншот 24 канала
Пятый этап вакцинации
Министерство здравоохранения Украины объявило о старте пятого этапа вакцинации от COVID-19. С 21 июля все взрослые, которым исполнилось 18 лет смогут сделать прививку.
Сейчас полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили уже почти 1,5 миллиона человек. При этом в целом сделали уже почти 4,2 миллиона прививок.
Как записаться на прививку
- Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно в пунктах вакцинации. Они находятся в большинстве медучреждениях. Нужно позвонить в регистратуру нужного заведения.
- Также можно зарегистрироваться по телефону или онлайн в центры массовой вакцинации в разных городах Украины.
- Полный перечень пунктов и центров с адресами и телефонами есть на этом сайте.
Этапы вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала