Регулятор ЕС одобрил вакцину Moderna для детей

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 23 июля рекомендовало разрешить вакцину Moderna от COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Это первый раз, когда препарат разрешили использовать на людях младше 18 лет.

До этого вакцина, произведенная компаниями Pfizer-BioNTech, была единственным вариантом для детей. Ранее этот препарат одобрили для возрастной категории от 12 до 17 лет в Северной Америке и Европе.

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Но сейчас, 23 июля, регулирующий орган ЕС разрешил вакцинировать детей и препаратом Moderna. В EMA заявили, что исследования показали, что вакцина Moderna вызывает у детей такой же иммунный ответ антител, как и у взрослых.

Сейчас Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) тоже рассматривает возможность применения вакцины Moderna на этой же возрастной группе.

Что известно о результатах исследования вакцины Moderna на детях:

В исследовании приняли участие более чем 3 700 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Вакцина вызвала те же признаки иммунной защиты, как и у взрослых. Среди вакцинированной группы не заболел ни один ребенок, а среди группы, которой вводили плацебо обнаружили 4 инфицированных.

Наиболее частыми побочными эффектами у детей были: боль в руке, головная боль и усталость. То есть преимущественно фиксировали такие же побочные эффекты, как и у взрослых.

Несмотря на это, регулирующие органы США и Европы предупреждают, что вакцины Moderna и Pfizer могут вызвать крайне редкую реакцию у подростков и молодых людей – боль в груди и воспаление сердца.

Сейчас в исследованиях участвуют даже младенцы

Между тем Pfizer и Moderna уже начали исследования эффективности вакцин на детях в возрасте от 11 месяцев до 6 лет. Первые результаты от детей младшего школьного возраста ожидают получить в сентябре.