Регулятор ЕС рассматривает связь между еще одной вакциной от коронавируса и тромбами
Европейский регулятор по медицинским препаратам (EMA) рассматривает возможные связи между вакциной против коронавируса Johnson & Johnson и возникновением тромбов. Сейчас известно о четырех случаях тромбоза после вакцинации препаратом.
Источник:Bloomberg
Европейский регулятор заявил, что изучает сообщения о редких случаях возникновения тромбов после использования вакцины против COVID-19 Johnson & Johnson.
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Что известно о побочном действии вакцины Johnson & Johnson
В настоящее время известно о четырех серьезных случаях сгустков крови с низким уровнем тромбоцитов. Один из таких случаев привел к смерти.
Но EMA отметила, что "сейчас еще не ясно, существует ли причинно-следственная связь" между вакцинами и случаями, о которых сообщается.
Что известно о вакцине Johnson & Johnson
- Ее одобрили в США, Европейском Союзе и ВОЗ.
- Для вакцинации одного человека требуется только одна доза этого препарата.
- Также преимущество этой вакцины — возможность хранить в обычном холодильнике.
- Эффективность вакцины Johnson & Johnson, по последним данным, составляет 80%.
- В США временно закрыли два центра вакцинации против коронавируса Johnson & Johnson – в Северной Каролине и Колорадо. После введения вакцины у некоторых пациентов наблюдались неблагоприятные последствия.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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