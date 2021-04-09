Европейский регулятор по медицинским препаратам (EMA) рассматривает возможные связи между вакциной против коронавируса Johnson & Johnson и возникновением тромбов. Сейчас известно о четырех случаях тромбоза после вакцинации препаратом.

Европейский регулятор заявил, что изучает сообщения о редких случаях возникновения тромбов после использования вакцины против COVID-19 Johnson & Johnson.

Также на тему: Две дозы вакцины в Украине получило только пять человек

Что известно о побочном действии вакцины Johnson & Johnson

В настоящее время известно о четырех серьезных случаях сгустков крови с низким уровнем тромбоцитов. Один из таких случаев привел к смерти.

Но EMA отметила, что "сейчас еще не ясно, существует ли причинно-следственная связь" между вакцинами и случаями, о которых сообщается.

Что известно о вакцине Johnson & Johnson

Ее одобрили в США, Европейском Союзе и ВОЗ.

Для вакцинации одного человека требуется только одна доза этого препарата.

Также преимущество этой вакцины — возможность хранить в обычном холодильнике.

Эффективность вакцины Johnson & Johnson, по последним данным, составляет 80%.

В США временно закрыли два центра вакцинации против коронавируса Johnson & Johnson – в Северной Каролине и Колорадо. После введения вакцины у некоторых пациентов наблюдались неблагоприятные последствия.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала