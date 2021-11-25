EMA оценило эффективность вакцины против коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет. В исследовании, которое оценивало ведомство, приняли участие более 2 тысяч детей.

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В сообщении говорится, что вакцина от компаний Pfizer и BioNTech на 90% эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19 у детей из этой возрастной группы.

Препарат вводится дважды с интервалом в 3 недели.

Побочные эффекты

Наиболее частыми побочными эффектами у детей были: боль в месте инъекции, головная боль, мышечные боли, слабость и озноб.

Вакцинация маленьких дошкольников и школьников в мире

Из-за стремительного роста заболеваемости Австрия не дождалась одобрения EMA. Так, в Вене уже начали вакцинацию возрастной группы от 5 до 11 лет.

Но прежде чем детей начнут прививать по всей территории ЕС, решение EMA должно получить одобрение исполнительной власти ЕС и Европейской комиссии.

Между тем детей в возрасте от 5 до 11 лет уже вакцинируют в:

США,

Канаде

Израиле.

Речь идет только о Pfizer. Некоторые страны, такие как Куба или Китай, иммунизируют детей препаратами местного производства.