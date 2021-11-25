Регулятор ЕС впервые одобрил COVID-вакцинацию маленьких детей
Источник:EMA
EMA разрешила использование вакцины против коронавируса от компании Pfizer на детях в возрасте от 5 до 11 лет. Это первый раз, когда Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило вакцину COVID для этой возрастной группы.
EMA оценило эффективность вакцины против коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет. В исследовании, которое оценивало ведомство, приняли участие более 2 тысяч детей.
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В сообщении говорится, что вакцина от компаний Pfizer и BioNTech на 90% эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19 у детей из этой возрастной группы.
Препарат вводится дважды с интервалом в 3 недели.
Побочные эффекты
Наиболее частыми побочными эффектами у детей были: боль в месте инъекции, головная боль, мышечные боли, слабость и озноб.
Вакцинация маленьких дошкольников и школьников в мире
Из-за стремительного роста заболеваемости Австрия не дождалась одобрения EMA. Так, в Вене уже начали вакцинацию возрастной группы от 5 до 11 лет.
Но прежде чем детей начнут прививать по всей территории ЕС, решение EMA должно получить одобрение исполнительной власти ЕС и Европейской комиссии.
Между тем детей в возрасте от 5 до 11 лет уже вакцинируют в:
- США,
- Канаде
- Израиле.
Речь идет только о Pfizer. Некоторые страны, такие как Куба или Китай, иммунизируют детей препаратами местного производства.