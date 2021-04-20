Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) оценило риски возникновения тромбозов у вакцинированных препаратом Johnson & Johnson (Janssen). В ведомстве заявили, что обнаружили возможную связь между вакциной и очень редкими осложнениями у привитых ею людей.

Регулятор ЕС подчеркнул, что преимущества вакцины Johnson & Johnson значительно превышают риски. Ведь осложнения от коронавируса и смерть вследствие болезни возникают значительно чаще, чем тромбообразование.

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Как и в случае с препаратом AstraZeneca, в ведомстве отметили, что предостережение о риске возникновения тромбозов необходимо добавить к информации о вакцине.

Во время заседания 20 апреля 2021 года Комитет по безопасности EMA (PRAC) пришел к выводу, что предупреждение о необычных тромбах с низким содержанием тромбоцитов должны быть добавлены к информации о продукте, вакцины COVID-19 Janssen. Также PRAC пришел к выводу, что это явление следует отнести к очень редким побочным эффектам вакцины,

– говорится в сообщении.

Комитет фармаконадзора EMA изучил 8 серьезных сообщений о тромбозах среди вакцинированных в США, где прививки сделали уже более 7 миллионов человек.

Все осложнения развивались у людей в возрасте до 60 лет в течение 3 недель после вакцинации. Большинство из них – женщины. Один человек умер.

В ЕС вакцинация препаратом Johnson & Johnson еще не начиналась. Но многие страны Евросоюза его уже получили.

Симптомы тромбозов после вакцинации препаратом Johnson & Johnson

В сообщении также говорится, что люди должны обратиться за неотложной медицинской помощью в том случае, если у них появятся какие-либо следующие симптомы в течение 3 недель после вакцинации препаратом Janssen: