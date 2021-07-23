Как происходило исследование

В новом исследовании участвовали 21 доброволец с болью в пояснице и 20 добровольцев без нее. Возраст участников варьировался от 31 года до 37 лет.

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Каждый из них должен был 100 раз поднять коробку – сначала пустую, а затем нагруженную (вес составлял 10% от массы тела участника). В это время ученые проводили детальное изучение их движений.



Как поднимать грузы / Фото: PLoS ONE

Как правильно поднимать грузы

В исследовании участвовали люди, занимавшиеся физическим трудом в течение не менее пяти лет, подъем грузов был частью их профессиональной деятельности. Ученые обнаружили, что те из них, кто страдал от боли в пояснице, чаще придерживались обычных рекомендаций.

Они старались держать спину ровно, как можно меньше наклоняться, приседать, перекладывать нагрузку на ноги. Люди, у которых боли не было, чаще не следовали рекомендациям: больше наклонялись, сгибали спину, их колени были более выпрямленными.

Ученые отметили, что под конец эксперимента участники выполняли задания почти одинаково. Однако люди с болью в пояснице продолжали делать это медленнее и больше работали ногами.

Авторы исследования указывают, что полученные ими данные не соответствуют тому, что ожидали увидеть, исходя из современных представлений о правильной технике подъема.