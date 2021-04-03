Рекорд: 20 тысяч инфицированных коронавирусом в сутки, в том числе 809 детей
За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 20 341 человек. В частности, заболели 809 детей и 473 медработника.
Источник:фейсбук Максима Степанова
Ситуация с COVID-19 сложная
За последние сутки больше всего инфицированных зарегистрировали в г.. Киев (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.
В госпитализации нуждались 5186 больных с подтвержденным COVID-19 или подозрением на болезнь. В то же время выздоровели от коронавируса со вчерашнего 9166 человек.
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Лаборатории Минздрава осуществили 128 492 тестирований в сутки: методом ПЦР – 58 951, методом ИФА – 23 084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46 457. В целом в стране провели 8 297 800 ПЦР-тестирований.
Темпы вакцинации
За сутки 18 814 человек привито от COVID-19.
286 647 человек вакцинировано с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 286 645 человек, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы – 2 человека.
Прививки проводили 162 мобильными бригадами по иммунизации и 769 пунктами прививки. По состоянию на 2 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 399 032 человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- м. Киев – 2053 случая/2060 прививок;
- Винницкая область – 612 случаев/840 прививок;
- Волынская область – 445 случаев/350 прививок;
- Днепропетровская область – 1433 случая/1320 прививок;
- Донецкая область – 749 случаев/570 прививок;
- Житомирская область – 642 случая/810 прививок;
- Закарпатская – 393 случая/440 прививок;
- Запорожская область – 754 случая/930 прививок;
- Ивано-Франковская область – 332 случая/684 прививки;
- Киевская область – 1366 случаев/270 прививок;
- Кировоградская область – 144 случая/480 прививок;
- Луганская область – 230 случаев/390 прививок;
- Львовская область – 1538 случаев/1160 прививок;
- Николаевская область – 471 случай/480 прививок;
- Одесская область – 1521 случай/830 прививок;
- Полтавская область – 774 случая/860 прививок;
- Ровненская область – 690 случаев/540 прививок;
- Сумская область – 825 случаев/570 прививок;
- Тернопольская область – 673 случая/420 прививок;
- Харьковская область – 1470 случаев/1930 прививок;
- Херсонская область – 274 случая/50 прививок;
- Хмельницкая область – 1144 случая/680 прививок;
- Черкасская область – 743 случая/1380 прививок;
- Черновицкая область – 360 случаев/390 прививок;
- Черниговская область – 705 случаев/380 прививок.
*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Риск смерти от коронавируса/Источник: European Journal of Epidemiology/Инфографика 24 канала
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