За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 20 341 человек. В частности, заболели 809 детей и 473 медработника.

Ситуация с COVID-19 сложная

За последние сутки больше всего инфицированных зарегистрировали в г.. Киев (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.

В госпитализации нуждались 5186 больных с подтвержденным COVID-19 или подозрением на болезнь. В то же время выздоровели от коронавируса со вчерашнего 9166 человек.

Стоит знать Коронавирус у детей: течение болезни и риски осложнений

Лаборатории Минздрава осуществили 128 492 тестирований в сутки: методом ПЦР – 58 951, методом ИФА – 23 084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46 457. В целом в стране провели 8 297 800 ПЦР-тестирований.

За все время пандемии в Украине: заболели – 1 731 971 человек;

выздоровели – 1 342 536 больных;

умерли от осложнений – 34 075 пациентов

Темпы вакцинации

За сутки 18 814 человек привито от COVID-19.

286 647 человек вакцинировано с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 286 645 человек, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы – 2 человека.

Прививки проводили 162 мобильными бригадами по иммунизации и 769 пунктами прививки. По состоянию на 2 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 399 032 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

м. Киев – 2053 случая/2060 прививок;

Винницкая область – 612 случаев/840 прививок;

Волынская область – 445 случаев/350 прививок;

Днепропетровская область – 1433 случая/1320 прививок;

Донецкая область – 749 случаев/570 прививок;

Житомирская область – 642 случая/810 прививок;

Закарпатская – 393 случая/440 прививок;

Запорожская область – 754 случая/930 прививок;

Ивано-Франковская область – 332 случая/684 прививки;

Киевская область – 1366 случаев/270 прививок;

Кировоградская область – 144 случая/480 прививок;

Луганская область – 230 случаев/390 прививок;

Львовская область – 1538 случаев/1160 прививок;

Николаевская область – 471 случай/480 прививок;

Одесская область – 1521 случай/830 прививок;

Полтавская область – 774 случая/860 прививок;

Ровненская область – 690 случаев/540 прививок;

Сумская область – 825 случаев/570 прививок;

Тернопольская область – 673 случая/420 прививок;

Харьковская область – 1470 случаев/1930 прививок;

Херсонская область – 274 случая/50 прививок;

Хмельницкая область – 1144 случая/680 прививок;

Черкасская область – 743 случая/1380 прививок;

Черновицкая область – 360 случаев/390 прививок;

Черниговская область – 705 случаев/380 прививок.

*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Риск смерти от коронавируса/Источник: European Journal of Epidemiology/Инфографика 24 канала