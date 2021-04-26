До этого рекордное количество смертей за сутки там было 18 апреля, когда умерли 35 пациентов больниц. После Харьковщины в рейтинге количества летальных исходов идут Днепропетровщина – 34, Запорожье – 24, Львовщина – 13, Город Киев-21.
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- Несмотря на увеличение смертности, в области начало уменьшаться количество инфицирований коронавирусом.
- За сутки 25 апреля там зафиксировали только 313 новых случаев (в последнее время выявляли примерно по тысяче заражений коронавирусом в день).
- Всего в области заболели 132 504 человека.
- Из них уже 103 453 человека выздоровели.
- Сейчас под наблюдением врачей там 26 436 пациентов с COVID-19.