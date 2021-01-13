За 12 января в мире от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 15 711 больных. Это самый высокий показатель во время пандемии. Больше всего летальных исходов в США. Всего в 219 странах коронавирусом заразились более чем 92 миллиона человек.

Более тысячи умерших от COVID-19 В Британии и Бразилии

В Соединенных Штатах COVID-19 12 января унес 4 259 жизней. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

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Более тысячи летальных исходов в Великобритании (1243), Бразилии (1109) и Германии (1106).

В США – больше всего больных за сутки в мире

Продолжают лидировать в неутешительном рейтинге из общего количества больных и новых случаев США. Здесь только за одни сутки – 12 января диагноз коронавирус поставили более чем 222 тысячам человек. В других странах – показатели меньше, однако тоже впечатляют. В Бразилии – почти 62 тысячи случаев, Британии – более 45 тысяч.



Количество новых и летальных исходов коронавируса / изображения Worldometers

Пятерка стран с наибольшей инфицированностью:

США – более 23 миллионов 368 тысяч случаев;

Индия – 10 миллионов 495 тысяч;

Бразилия – 8 миллионов 195 тысяч;

Россия – 3 миллиона 448 тысяч;

Великобритания – 3 миллиона 164 тысячи.

Обратите внимание! Украина по количеству больных – 1 миллион 124 тысячи – на 17 месте в мире.