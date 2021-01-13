Рекорд смертности от COVID-19 за сутки в мире: сколько жизней унес недуг
За 12 января в мире от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 15 711 больных. Это самый высокий показатель во время пандемии. Больше всего летальных исходов в США. Всего в 219 странах коронавирусом заразились более чем 92 миллиона человек.
Более тысячи умерших от COVID-19 В Британии и Бразилии
В Соединенных Штатах COVID-19 12 января унес 4 259 жизней. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
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Более тысячи летальных исходов в Великобритании (1243), Бразилии (1109) и Германии (1106).
В США – больше всего больных за сутки в мире
Продолжают лидировать в неутешительном рейтинге из общего количества больных и новых случаев США. Здесь только за одни сутки – 12 января диагноз коронавирус поставили более чем 222 тысячам человек. В других странах – показатели меньше, однако тоже впечатляют. В Бразилии – почти 62 тысячи случаев, Британии – более 45 тысяч.
Количество новых и летальных исходов коронавируса / изображения Worldometers
Пятерка стран с наибольшей инфицированностью:
- США – более 23 миллионов 368 тысяч случаев;
- Индия – 10 миллионов 495 тысяч;
- Бразилия – 8 миллионов 195 тысяч;
- Россия – 3 миллиона 448 тысяч;
- Великобритания – 3 миллиона 164 тысячи.
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