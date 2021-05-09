Додаткові дози розраховані на ревакцинацію європейців, імунізацію 70 – 80 мільйонів дітей та на боротьбу з новими штамами коронавірусу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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900 мільйонів доз вже замовлені, а щодо ще 900 мільйонів доз договір укладений опціонально. Препарат повинні поставити до 2023 року.

Dpa пише, що вартість цього контракту становить до 35 мільярдів євро й означає нові інвестиції у виробництво в Німеччині та Бельгії. В агентстві припустили, що ціна однієї дози становить близько 19,50 євро.

Тим часом Брюссель не розкриває ні вартість контракту, на ціну однієї дози вакцини.

Окрім цього, в новій угоді прописані жорсткіші умови щодо постачання партій, а також уточнені умови про відповідальність та адаптацію препарату до нових варіантів вірусу.

Раніше у Єврокомісії заявили, що угоду схвалили усі 27 держав-членів ЄС.

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