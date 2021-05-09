Дополнительные дозы рассчитаны на ревакцинацию европейцев, иммунизацию 70 – 80 миллионов детей и на борьбу с новыми штаммами коронавируса. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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900 миллионов доз уже заказаны, а в отношении еще 900 миллионов доз договор заключен опционально. Препарат должны поставить до 2023 года.

Dpa пишет, что стоимость этого контракта составляет до 35 миллиардов евро и означает новые инвестиции в производство в Германии и Бельгии. В агентстве предположили, что цена одной дозы составляет около 19,50 евро.

Тем временем Брюссель не раскрывает ни стоимость контракта, ни цену одной дозы вакцины.

Кроме этого, в новом соглашении прописаны более жесткие условия по поставкам партий, а также уточненные условия об ответственности и адаптации препарата к новым вариантам вируса.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что соглашение одобрили все 27 государств-членов ЕС.

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