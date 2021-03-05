Хоть и медленно, но темпы вакцинации в Украине постепенно растут. За минувшие сутки от коронавируса иммунизировали 2 913 человек, что является рекордным количеством с начала кампании вакцинации в стране.

В течение 4 марта в Украине привили на 233 человека больше, чем днем ранее. В целом с начала кампании вакцинации в стране первую дозу препарата получил 12 481 человек.

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Прививки в регионах за последние сутки:

Винницкая область – 210 прививок;

Волынская область – 60 прививок;

Днепропетровская область – 280 прививок;

Донецкая область – 270 прививок;

Житомирская область – 70 прививок;

Закарпатская область – 80 прививок;

Запорожская область – 50 прививок;

Ивано-Франковская область – 99 прививок;

Киевская область – 160 прививок;

Кировоградская область – 90 прививок;

Луганская область – 147 прививок;

Львовская область – 80 прививок;

Киев – 80 прививок;

Николаевская область – 210 прививок;

Одесская область – 40 прививок;

Полтавская область – 70 прививок;

Ровненская область – 70 прививок;

Сумская область – 70 прививок;

Тернопольская область – 230 прививок;

Харьковская область – 100 прививок;

Херсонская область – 70 прививок;

Хмельницкая область – 110 прививок;

Черновицкая область – 70 прививок;

Черниговская область – 17 прививок;

Черкасская область – 80 прививок.

Регионы-лидеры: где самые быстрые темпы вакцинации

За сутки больше всего людей вакцинировали в Днепропетровской области (280 прививок).

Между тем за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Днепропетровской и Донецкой областях – по 1 110 прививок. А меньше всего людей привилось в Закарпатской области. Несмотря на рост заболеваемости в этом регионе, на вакцинацию там вызвались всего 244 человека.