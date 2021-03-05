Рекордное количество людей вакцинировалось от COVID-19 в Украине за последние сутки
Хоть и медленно, но темпы вакцинации в Украине постепенно растут. За минувшие сутки от коронавируса иммунизировали 2 913 человек, что является рекордным количеством с начала кампании вакцинации в стране.
Источник:телеграм-канал "Коронавирус_инфо"
В течение 4 марта в Украине привили на 233 человека больше, чем днем ранее. В целом с начала кампании вакцинации в стране первую дозу препарата получил 12 481 человек.
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Прививки в регионах за последние сутки:
- Винницкая область – 210 прививок;
- Волынская область – 60 прививок;
- Днепропетровская область – 280 прививок;
- Донецкая область – 270 прививок;
- Житомирская область – 70 прививок;
- Закарпатская область – 80 прививок;
- Запорожская область – 50 прививок;
- Ивано-Франковская область – 99 прививок;
- Киевская область – 160 прививок;
- Кировоградская область – 90 прививок;
- Луганская область – 147 прививок;
- Львовская область – 80 прививок;
- Киев – 80 прививок;
- Николаевская область – 210 прививок;
- Одесская область – 40 прививок;
- Полтавская область – 70 прививок;
- Ровненская область – 70 прививок;
- Сумская область – 70 прививок;
- Тернопольская область – 230 прививок;
- Харьковская область – 100 прививок;
- Херсонская область – 70 прививок;
- Хмельницкая область – 110 прививок;
- Черновицкая область – 70 прививок;
- Черниговская область – 17 прививок;
- Черкасская область – 80 прививок.
Регионы-лидеры: где самые быстрые темпы вакцинации
За сутки больше всего людей вакцинировали в Днепропетровской области (280 прививок).
Между тем за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Днепропетровской и Донецкой областях – по 1 110 прививок. А меньше всего людей привилось в Закарпатской области. Несмотря на рост заболеваемости в этом регионе, на вакцинацию там вызвались всего 244 человека.
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