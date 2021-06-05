Первую дозу вакцины получили 53 710 человек. Вторую дозу вакцины, то есть последнюю инъекцию для иммунизации, за сутки сделали 3 730 жителям Украины.
К теме Какие медицинские средства можно взять с собой в самолет: правильная аптечка
Прививка проводилась 502 мобильными бригадами и в 514 пунктах прививки. В течение вчерашнего дня в стране использовали такие вакцины:
- Covishield (AstraZeneca) – 660,
- Coronavac – 21 687,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 34 927,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 166.
Сколько украинцев вакцинировались от коронавируса в целом
С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 1 177 373 человека. 1 177 371 из них получили первую дозу вакцины. Полностью завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы препарата, 145 792 человека.
Всего в стране провели 1 323 163 прививки. Отметим, что вакцинация от коронавируса в Украине стартанула 24 февраля 2021 года.
По состоянию на 05 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 635 704 человека.
Чем вакцинировали украинцев
- Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 068,
- Привито вакциной Coronavac – 192 018,
- Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 145 934,
- Привито вакциной AstraZeneca – 351 963,
- Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
К теме Сколько COVID-вакцин утилизировали в Украине: Минздрав назвало цифру