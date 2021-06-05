Рекордное количество украинцев вакцинировалось от коронавируса за минувшие сутки

За минувшие сутки, 4 июня, в Украине против COVID-19 вакцинировали 57 440 человек. Это наибольшее количество привитых с начала вакцинальной кампании.

Первую дозу вакцины получили 53 710 человек. Вторую дозу вакцины, то есть последнюю инъекцию для иммунизации, за сутки сделали 3 730 жителям Украины.

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Прививка проводилась 502 мобильными бригадами и в 514 пунктах прививки. В течение вчерашнего дня в стране использовали такие вакцины:

Covishield (AstraZeneca) – 660,

Coronavac – 21 687,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 34 927,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 166.

Сколько украинцев вакцинировались от коронавируса в целом

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 1 177 373 человека. 1 177 371 из них получили первую дозу вакцины. Полностью завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы препарата, 145 792 человека.

Всего в стране провели 1 323 163 прививки. Отметим, что вакцинация от коронавируса в Украине стартанула 24 февраля 2021 года.

По состоянию на 05 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 635 704 человека.

Чем вакцинировали украинцев

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 068,

Привито вакциной Coronavac – 192 018,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 145 934,

Привито вакциной AstraZeneca – 351 963,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

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