В частности, первую дозу получили 98 447 человек, полностью иммунизированы – 68 936 человек.

Актуально COVID-19 в Украине: более тысячи инфицированных, 16 умерли

Вакцинацию проводили:

  • 894 мобильные бригады,
  • 2 709 пунктов прививки,
  • 301 центр вакцинации.

Почему стоит вакцинироваться против COVID-19

К слову, в Украине фиксируют рост уровня вакцинации – так, за прошедшую неделю произошло на 15% больше прививок, чем предыдущего. В среднем это 117 тысяч прививок.

Впрочем, показатели все еще очень низкие по сравнению с Европой. Там одну дозу вакцины получили уже 50% населения, в то же время в Украине – лишь 9,5%.