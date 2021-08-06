Рекордное количество: в Украине за сутки вакцинировали почти 170 тысяч человек
Источник:Минздрав
Со вчерашнего дня в Украине вакцинировали против коронавируса рекордное количество людей. Прививки получили 167 383 человека.
В частности, первую дозу получили 98 447 человек, полностью иммунизированы – 68 936 человек.
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Вакцинацию проводили:
- 894 мобильные бригады,
- 2 709 пунктов прививки,
- 301 центр вакцинации.
С начала вакцинальной кампании в Украине привито против коронавируса 3 953 542 человека, из них получили одну дозу – 3 953 540 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 284 166 человек.
Всего проведено 6 237 706 прививок.
Почему стоит вакцинироваться против COVID-19
- За июнь-июль в Украине умерли 2 256 больных коронавирусом. Все они были непривиты (только 1 человек имел прививку первой дозой).
- Вакцинация в настоящее время является важной и нужной, ведь в части областей Украины растет уровень госпитализации больных коронавирусом.
- В правительстве сообщили, что вероятно придется вводить ограничения для невакцинированных граждан.
К слову, в Украине фиксируют рост уровня вакцинации – так, за прошедшую неделю произошло на 15% больше прививок, чем предыдущего. В среднем это 117 тысяч прививок.
Впрочем, показатели все еще очень низкие по сравнению с Европой. Там одну дозу вакцины получили уже 50% населения, в то же время в Украине – лишь 9,5%.