Рекордное количество: в Украине за сутки вакцинировали почти 170 тысяч человек

6 августа 2021 , 09:32
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Источник:

Минздрав

Со вчерашнего дня в Украине вакцинировали против коронавируса рекордное количество людей. Прививки получили 167 383 человека.

В частности, первую дозу получили 98 447 человек, полностью иммунизированы – 68 936 человек.

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Вакцинацию проводили:

  • 894 мобильные бригады,
  • 2 709 пунктов прививки,
  • 301 центр вакцинации.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито против коронавируса 3 953 542 человека, из них получили одну дозу – 3 953 540 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 284 166 человек.

Всего проведено 6 237 706 прививок.

Почему стоит вакцинироваться против COVID-19

К слову, в Украине фиксируют рост уровня вакцинации – так, за прошедшую неделю произошло на 15% больше прививок, чем предыдущего. В среднем это 117 тысяч прививок.

Впрочем, показатели все еще очень низкие по сравнению с Европой. Там одну дозу вакцины получили уже 50% населения, в то же время в Украине – лишь 9,5%.

Автор: Анастасія Лукашевська