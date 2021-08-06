Рекордное количество: в Украине за сутки вакцинировали почти 170 тысяч человек

Со вчерашнего дня в Украине вакцинировали против коронавируса рекордное количество людей. Прививки получили 167 383 человека.

В частности, первую дозу получили 98 447 человек, полностью иммунизированы – 68 936 человек.

Актуально COVID-19 в Украине: более тысячи инфицированных, 16 умерли

Вакцинацию проводили:

894 мобильные бригады,

2 709 пунктов прививки,

301 центр вакцинации.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито против коронавируса 3 953 542 человека, из них получили одну дозу – 3 953 540 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 284 166 человек.

Всего проведено 6 237 706 прививок.

Почему стоит вакцинироваться против COVID-19

За июнь-июль в Украине умерли 2 256 больных коронавирусом. Все они были непривиты (только 1 человек имел прививку первой дозой).

Вакцинация в настоящее время является важной и нужной, ведь в части областей Украины растет уровень госпитализации больных коронавирусом.

В правительстве сообщили, что вероятно придется вводить ограничения для невакцинированных граждан.

К слову, в Украине фиксируют рост уровня вакцинации – так, за прошедшую неделю произошло на 15% больше прививок, чем предыдущего. В среднем это 117 тысяч прививок.

Впрочем, показатели все еще очень низкие по сравнению с Европой. Там одну дозу вакцины получили уже 50% населения, в то же время в Украине – лишь 9,5%.