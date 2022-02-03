Рекорд десятилетия

Если до 2020 года этот показатель не превышал 9%, то в 2020 году он составил 17%, а в 2021 – 19%. Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный в Киевском международном институте социологии.

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За последние два года пандемия COVID-19 существенно повлияла на жизнь украинцев и в определенной степени истощила граждан: в 2020-2021 году произошел значительный рост количества переживших тяжелую болезнь или смерть близких, потерявших работу,

– объяснили авторы исследования.

В целом, в прошлом году 69% опрошенных украинцев пережили какую-то стрессовую ситуацию – это рекорд за последнее десятилетие. Возросла также доля переживших собственную тяжелую болезнь или операцию.

Внимание! Этот показатель составляет 18% в 2021 году по сравнению с 15% в 2020 году.

В то же время, за последние годы значительно меньше людей чувствовали свою беспомощность или теряли веру в собственные силы по сравнению с 2013 – 2018 годами.

Чаще в 2021 году украинцы переживали:

смерть близких (19%);

собственную тяжелую болезнь или операцию (18%);

тяжелую болезнь близких (16%);

потерю работы, вынужденную безработицу (11%);

утрату веры в людей (10%).

Еще 14% опрошенных переживали другие стрессовые ситуации, которых нет в этом списке.

Стрессовые ситуации, которые переживали украинцы в 2021 году / Инфографика КМИС

Влиял ли возраст респондентов на уровень стресса

Показатели стресса у разных людей отличались в зависимости от возраста, пола, места жительства и финансового положения.

Среди людей в возрасте 50+ больше тех, кто в течение прошлого года пережил собственную тяжелую болезнь или операцию (от 21% до 33%), по сравнению с людьми до 50 лет (8-13%).

Среди старших респондентов традиционно меньше доля тех, кто потерял работу и остался безработным.

В то же время, потерю веры в людей чаще переживали самые молодые респонденты, чем самые старшие (15% против 5-7%).

В целом, украинцы в возрасте 18 – 39 лет переживали меньше стрессов, чем люди старше 70 лет (61 – 64% против 75%).

Гендерное соотношение

В 2021 году женщины чаще переживали стрессовые ситуации. Среди мужчин, по крайней мере, одну стрессовую ситуацию пережили 63% опрошенных, а среди женщин – 73%.

Женщины также на 4% чаще испытывали тяжелую болезнь близких, на 7% – смерть близких, а также на 9% – собственную тяжелую болезнь или операцию.

Кроме этого, женщины несколько чаще мужчин чувствовали собственную беспомощность – 9% и 6% соответственно.

В зависимости от места жительства

Стрессы также чаще случались у сельского населения.

В частности, среди жителей городов о стрессе сообщили 67% опрошенных, а среди жителей сел – 73%.

Причем люди, живущие в селе, чаще переживали болезнь или операцию, а также чувствовали собственную беспомощность.

Финансовая защищенность

Социологи также обнаружили, что респонденты с высоким уровнем финансового положения имеют в общем-то наименьший уровень стрессов. Среди них только 53% пережили какой-нибудь стресс.

В то же время, среди респондентов с очень низким, низким или средним достатком стресс переживали 71 – 78%.

Внимание! Только 29% опрошенных не переживали ни одной стрессовой ситуации в течение 2021 года, что значительно меньше по сравнению с 2019 годом до пандемии (49%).